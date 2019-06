Calciomercato Roma, idea André Silva al posto di Patrik Schick

Roma e Milan pronte a discutere su uno scambio di prestiti tra Patrik Schick e André Silva. I due profili vogliono rilanciarsi

Patrik Schick non è stato in grado di esprimere il suo talento nelle due stagioni disputate con la Roma. Indubbiamente la società è adesso chiamata a fare determinate valutazioni sul suo profilo: continuare a puntare su di lui, come suggerito anche da Claudio Ranieri, oppure cercare di monetizzare dalla sua cessione. C’è ancora un’altra soluzione, più suggestiva, per cui il ceco potrebbe essere utilizzato per arrivare a un altro giocatore.

Il Milan e i giallorossi, fa sapere calciomercato.it, potrebbero discutere lo scambio di prestiti tra Schick e André Silva. Il portoghese è reduce da una stagione al Siviglia e il 30 giugno farà ritorno tra i rossoneri. Per entrambi i profili potrebbe essere l’espediente per rilanciarsi e tornare a fare al meglio quello a cui erano abituati: segnare.