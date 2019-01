Calciomercato Roma: idea Vida in difesa, no dell’Atalanta per Ilicic

La Roma potrebbe piazzare un colpo negli ultimi giorni del mercato invernale: proposto Vida per la difesa, no dell’Atalanta per Ilicic.

Ultimi giorni di calciomercato invernale molto caldi per la Roma del presidente James Pallotta e dell’uomo mercato Monchi. Il club giallorosso potrebbe piazzare infatti un colpo sul gong se se ne presentasse l’occasione. Ai capitolini è stato proposto Domagoj Vida, centrale difensivo croato dal fisico possente attualmente in forza al Besiktas. Il D.s. Monchi, secondo “Sky Sport”, ci starebbe seriamente pensando e potrebbe formulare un’offerta nelle prossime ore.

Vida è stato proposto anche all’Inter, tuttavia i giallorossi sarebbero al momento in vantaggio. La Roma ha inoltre avviato un approccio con l’Atalanta per il trequartista Josip Ilicic. Il club nerazzurro, tuttavia, sempre secondo “Sky Sport”, avrebbe risposto con un secco «no» ai giallorossi, e non sarebbe disposto ad avviare una trattativa per il giocatore. L’affare potrebbe comunque essere rinviato alla prossima estate.

ROMA, SUPERATO IL REAL: BARRIOS A UN PASSO