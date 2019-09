Calciomercato Roma, tutte le operazioni di Gianluca Petrachi

Calciomercato Roma, Petrachi mette a segno quasi 30 colpi totali nel suo primo mercato giallorosso. Ultime ore di calma apparente

Difficile pensare se Gianluca Petrachi, una volta firmato a giugno il suo contratto con la Roma, immaginasse che il suo calciomercato potesse essere così dispendioso. Da quando ha racconto l’eredità di Ricky Massara, finito poi al Milan, l’ex Torino ha messo a segno circa 30 colpi complessivi tra acquisti, cessioni, e rinnovi contrattuali. Sono entrati Spinazzola, Diawara, Veretout, Pau Lopez, Mancini, Zappacosta, Cetin, Smalling. Sono usciti Luca Pellegrini, Manolas, Olsen, El Shaarawy, Gerson, Marcano, Ponce, Coric, Nzonzi, Karsdorp, Sadiq, Defrel.

Liste ancora non complete, per questo ultimo giorno di mercato estivo regalerà ancora delle ufficializzazioni da ambo i lati. Kalinic, innanzitutto, sta completando tutto il classico iter e poi sarà un giocatore della Roma. Stesso discorso per l’ultimo colpo messo a segno da Petrachi, in grande stile, che porta il nome di Mkhitaryan. Giornata di visite e firme per entrambi, poi si attendono solo i comunicati. Si aspetta anche quello di Schick, in uscita sponda Lipsia, e di Gonalons, che ha già raggiunto Granada. A queste operazioni si affiancano quelle riguardanti i rinnovi di Dzeko, Zaniolo, Fazio e Under.