Calciomercato Sampdoria, Praet lo giura: «Voglio restare a Genova»

Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, parla del suo futuro: «Qui mi sento a casa, non ho l’ambizione di partire».

Nonostante l’interesse nei suoi confronti da parte di club importanti non manchi, il centrocampista Dennis Praet al momento è pienamente immerso nella sua avventura con la Sampdoria e non intende lasciare il club blucerchiato. Il giocatore belga, interrogato sul suo futuro da “Sky Sport”, lo ha detto chiaramente. «A Genova mi sento a casa, – ha affermato – sono molto felice e voglio restare alla Sampdoria».

Il classe 1994 ha rinnovato di recente il suo contratto con la società ligure fino al 2021, e ha realizzato il suo primo gol stagionale in Serie A domenica scorsa contro il Bologna. «Tanti club interessati a me? Non lo so, – ha proseguito Praet – ma sono contento qua, poi a fine anno vedremo. Ora non ho l’ambizione di partire perché mi sento bene a Genova». Praet, prelevato dall’Anderlecht nell’estate 2016, in oltre due stagioni con indosso la maglia blucerchiata ha collezionato 75 presenze e 3 reti in Serie A.



