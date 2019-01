Facundo Ferreyra, Sassuolo davanti a Nizza e Genoa: le ultime

Facundo Ferreyra piace al Nizza ma vuole l’Italia: Sassuolo in pole per l’attaccante in uscita dal Benfica, le ultime

Poco spazio e tanta panchina per Facundo Ferreyra in questa prima parte di stagione con il Benfica, l’attaccante argentino è pronto a cambiare aria. Nelle ultime ore si è fatto sotto il Nizza, alla ricerca del sostituto di Mario Balotelli, ma non mancano le proposte italiane…

E, secondo quanto riporta Sportitalia, l’ex Shakhtar vuole approdare in Serie A: il Sassuolo è in pole, ma attenzione al Genoa. Ferreyra ha il passaporto italiano e aggirerebbe l’ostacolo degli slot da extra-comunitario: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…