Calciomercato Spal: due squadre su Paloschi

La Spal starebbe pensando alla cessione di Alberto Paloschi per finanziare l’acquisto di un esterno. Due squadre sull’attaccante

La Spal deve necessariamente tornare sul mercato dopo il serio infortunio occorso a Fares. Per poter prendere un forte esterno mancino, gli emiliani starebbero pensando ad una cessione.

Come riporta TuttoB.com, il nome scelto per finanziare l’acquisto del sostituto di Fares è quello di Alberto Paloschi. L’attaccante della Spal avrebbe due estimatrici: in A dall’ Hellas Verona e in B dal Frosinone.