Calciomercato SPAL: Viviano alle visite mediche, Everton Luiz va in MLS

Porte girevoli in casa SPAL: visite mediche per il portiere Viviano, lascia invece il brasiliano Everton Luiz, che giocherà in MLS.

Si muove in entrata e in uscita il calciomercato invernale della SPAL. Gli emiliani, secondo quanto riporta “Sky Sport”, ufficializzeranno nelle prossime ore l’acquisto del portiere Emiliano Viviano. L’ex blucerchiato è già arrivato a Ferrara e ha iniziato le visite mediche, che proseguiranno nella giornata di domani. In uscita c’è invece il centrocampista brasiliano Everton Luiz, che arrivato la scorsa estate in biancazzurro, saluterà dopo pochi mesi la Serie A per giocare nella MLS.

Viviano arriverà in prestito secco semestrale dallo Sporting e dovrebbe essere a disposizione di Semplici per la ripresa del campionato, che vedrà gli emiliani impegnati nel derby contro il Bologna. Per quanto riguarda invece Everton Luiz, il giocatore, che ha collezionato 10 presenze in Serie A nella prima parte della stagione, si appresta a salutare l’Italia: c’è infatti l’accordo per il trasferimento in prestito oneroso fino al 31 dicembre 2019 con il Salt-Lake City.

SPAL, È FATTA PER VIVIANO: ARRIVA IN PRESTITO