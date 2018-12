Calciomercato Udinese: Bonato: «Sfoltire la rosa»

Calciomercato Udinese, nel prepartita di Udinese-Inter ha parlato ai microfoni il ds friulano Bonato

A pochi minuti dall’inizio del match della Dacia Arena tra i padroni di casa dell’Udinese e l’Inter ha rilasciato una significativa intervista il direttore sportivo dei friulani Nereo Bonato che tra le altre cose ha ovviamente toccato anche il tema caldo del momento, ovvero il calciomercato.

CALCIOMERCATO UDINESE, LE DICHIARAZIONI DI BONATO – Queste le parole del dirigente bianconero ai microfoni di Mediaset Premium nel prepartita: «Veniamo da un mese molto positivo per noi, puntiamo a dare continuità al momento». Sul mercato: «Sicuramente il primo nostro obiettivo è quello di sfoltire la rosa abbassando il numero dei calciatori perchè siamo in 27. In entrata invece faremo poco e niente, vogliamo dare equilibrio a questo gruppo di calciatori. Abbiamo l’obbligo di utilizzare le nostre risorse interne che devono ancora rendere al meglio». Su Pioli e Delneri: «Pioli è un allenatore importante che ha una grande chance all’Inter. Quando abbiamo scelto Delneri lo abbiamo fatto per il suo carisma e la sua esperienza»