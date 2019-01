Scuffet lascia l’Udinese: ufficiale il trasferimento al Kasimpasa

Calciomercato Udinese, ufficiale la cessione di Simone Scuffet: l’estremo difensore è un nuovo calciatore del Kasimpasa

Era nell’aria da diversi giorni, pochi minuti è giunta anche la nota ufficiale: Simone Scuffet ha lasciato l’Udinese, è un nuovo calciatore del Kasimpasa. L’estremo difensore è chiuso in bianconero da Musso e i friulani hanno deciso di lasciarlo partire per consentirgli di trovare maggiore spazio con la compagine di Super Lig. Il club turco ha reso noto che l’accordo raggiunto con la società di Pozzo è a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019: una chance per rilanciarsi dopo due stagioni buie alla Dacia Arena.