Calciomercato Verona: Padoin sarà il prossimo colpo?

L’Hellas Verona pensa a Simone Padoin per rinforzare difesa e centrocampo: è reduce da tre stagioni passate al Cagliari

La massiccia campagna acquisti dell’Hellas Verona procede senza sosta. Dopo aver tesserato in prestito Koray Günter, gli scaligeri pensano a un altro rinforzo d’esperienza per la retroguardia che può agire anche in mediana.

Stiamo parlando di Simone Padoin, attualmente svincolato che come riporta Sky sarebbe nel mirino del club di Setti. Per ora sono da registrare timidi sondaggi ma non è detto che la pista non possa incendiarsi nei prossimi giorni.