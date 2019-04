Possibile futuro in Italia per Daniel Caligiuri. L’esterno offensivo potrebbe lasciare lo Schalke: piace a Milan, Inter, Roma e Lazio

Daniel Caligiuri, italiano di Germania convocato da Mancini in Nazionale, potrebbe giocare nella nostra Serie A. L’esterno dello Schalke 04, in gol nel derby contro il Borussia Dortmund con una fantastica punizione e anche con un calcio di rigore. L’esterno 31enne, legato da un contratto fino al 2020 con lo Schalke, potrebbe cambiare squadra in estate e potrebbe arrivare in Italia.

Secondo la Bild, Milan, Inter, Roma e Lazio sono sulle tracce del calciatore italiano che in questa stagione ha realizzato 7 gol. Caligiuri, esterno offensivo, gioca anche da terzinodestro ma anche da laterale di centrocampo in una mediana a 5. Possibile futuro italiano per il laterale che ha trovato fortuna in Germania. Possibile derby italiano Inter-Milan e Roma-Lazio per l’italiano di Germania.