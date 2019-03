Le ultime in vista di Roma-Napoli di domenica prossima. Ancelotti ha provato Callejon centrale di centrocampo, e Gaetano sugli esterni

Rivoluzione Napoli in vista della trasferta dell’Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri? Il club partenopeo dovrà far fronte ad alcune situazioni spiacevoli: Lorenzo Insigne non è al massimo per un problema muscolare e non sarà convocato per la sfida di domani, Fabian Ruiz è stato colpito dall’influenza suina e non è al meglio, Zielinski è squalificato e Diawara è infortunato. Carlo Ancelotti sta valutando diverse situazioni e in allenamento ha provato alcune situazioni che potrebbero tornargli utile nella gara contro la Roma o nel prossimo futuro.

Il tecnico azzurro ha provato Josè Maria Callejon nell’inedita posizione di centrocampista centrale. Come detto, Fabian Ruiz non è al meglio e Allan è l’unico centrocampista centrale al 100%. Il tecnico, con Ruiz che non ha sicuramente i 90 minuti nelle gambe dopo la brutta influenza che lo ha bloccato nei giorni scorsi, potrebbe cambiare assetto e potrebbe provare Callejon in posizione centrale. Attenzione poi alla tentazione Gianluca Gaetano: il talento classe 2000 è solo un’ipotesi, ma che stuzzica l’allenatore in vista della Roma. Il giocatore è stato provato sulla fascia ma Verdi, Ounas e Younes restano delle valide opzioni.