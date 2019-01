Frase sibillina della compagna di Antonio Candreva. In una storia su Instagram le parole, rivolte probabilmente a Spalletti

Non solo Wanda. Le compagne dei calciatori nerazzurri sono sempre molto attive. Oggi è salita alla ribalta Allegra Luna, la compagna dell’esterno dell’Inter Antonio Candreva. In una storia su Instagram avrebbe pubblicato alcuni frase sibilline durante e subito dopo la partita contro il Toro, persa dall’Inter per 1–0, decisa da un gol di Armando Izzo. Le parole sarebbero rivolte a Luciano Spalletti, reo di riservare poco spazio al centrocampista, che a tal proposito sarebbe al centro di voci di mercato.