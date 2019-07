Fabio Capello parla di Conte, Sarri, Inter e Juve: le parole dell’allenatore sui due cambi di panchina che hanno rivoluzionato la Serie A

L’allenatore Fabio Capello ha parlato della rivoluzione di panchina in Serie A e soprattutto dell’approdo di Sarri alla Juve e Conte all’Inter.

TRADIMENTI – «I tradimenti di Conte e Sarri? Macché tradimenti, siamo professionisti… Chiedete al grande uomo del Triplete, Mourinho: mai una squadra che non sia il Chelsea… E poi andò al Manchester United… Bisogna solo dare il meglio dove si è, dove si sarà giudicati per il gioco e i risultati. Anzi, prima i risultati poi il gioco. Se giochi a dare la palla al portiere che ne tocca venti e il centravanti cinque eppoi dici ‘possesso palla superiore’ perché tieni la palla nella tua metà campo… Ma fammi un piacere».

CONTE INTER – «Conte lo cercavano in molti, se ha scelto l’Inter c’è un motivo: ho lavorato con Suning, ha un potenziale economico di altissimo livello e giuste ambizioni. La mia esperienza dice che c’era bisogno di Marotta e Marotta è arrivato per dargli un plus e conoscenza da vertice».

SARRI JUVE – «Sarri dovrà far fare a CR7 quello che al Chelsea faceva Hazard. Higuain al Real Madrid l’ho portato io… È un ragazzo ch’è andato in confusione, ha perso la stima in se stesso ma credo che se resterà alla Juventus sarà facile recuperarlo, un plus per Sarri».

GUARDIOLA – «Guardiola non ci ha nemmeno pensato, mai, a lasciare Manchester dove ha una squadra fortissima, la mia favorita l’anno scorso, e lavora per un City vincente, tant’è che vorrebbe Koulibaly… Klopp insegna».