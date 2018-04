Italia a caccia di ct, Capello si autoesclude: «Sono in pensione»

Roberto Mancini si avvicina alla Nazionale, Fabio Capello invece si autoesclude dal possibile ruolo di commissario tecnico: le ultime news sulla panchina dell’Italia

L’Italia è alla ricerca di un commissario tecnico, ma non prenderà Fabio Capello. L’ex di Milan e Juventus si è escluso dalla corsa a un posto in Nazionale, viene da qualche mese travagliato in Cina e preferisce godersi la pensione. Le strade portano tutte a Roberto Mancini, attualmente alla guida dello Zenit San Pietroburgo ma ieri presente a Roma per parlare con la Federazione. Mancini è pronto, ma secondo Capello potrebbe avere il “difetto” di poter usufruire di poca materia prima di livello. Nazionale scarsa? Secondo l’allenatore friulano parrebbe di sì.

«Io ct? No grazie, sono in pensione. Noi allenatori siamo bravi quando abbiamo giocatori di primo livello, è difficile far bene con calciatori mediocri. In questo momento mancano giocatori di grande livello, persone che facciano la differenza. Mancini è un allenatore di esperienza, ha girato il mondo e questo lo aiuterà nelle relazioni coi giocatori, ma mancano i talenti» è quanto ha detto Capello ai microfoni di Radio Rai. Il tecnico friulano è reduce dalla deludente esperienza allo Jiangsu Suning, in cui ha rischiato addirittura di retrocedere.