Capello duro su Cristiano Ronaldo: «Non dribbla un avversario da 3 anni»

Capello ha criticato la prestazione di Cristiano Ronaldo contro il Milan: «Va recuperato, atteggiamento non bello»

Fabio Capello ha criticato duramente Cristiano Ronaldo negli studi di Sky Sport: «Non dribbla un avversario da tre anni. In questo momento non sta bene, invece Dybala e Douglas Costa sono in ottima condizione e fanno la differenza. Il portoghese va recuperato».

«Il suo atteggiamento al momento del cambio non è stato bello, bisogna essere campione anche quando si viene sostituiti. Ci vuole personalità per togliere un giocatore come Cristiano Ronaldo, bravo Sarri», ha concluso Capello.