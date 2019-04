L’ex ct dell’Italia non dà il Tottenham per spacciato: «Se al ritorno giocheranno come nel secondo tempo, hanno possibilità di andare in finale»

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Ajax per 1-0 contro il Tottenham: «Al Tottenham è mancata la velocità che sanno dare solo Kane e Son. Nel primo tempo ha dominato l’Ajax, ma quando gli Spurs si sono messi a quattro in difesa sono cresciuti e hanno messo in difficoltà gli olandesi. Se giocano al ritorno come nel secondo tempo stasera ci sono ancora possibilità di conquistare la finale».

Fabio Capello continua analizzando l’episodio maggiormente discusso della gara, la carica del portiere dell’Ajax su Rose del Tottenham: «Per me l’intervento di Onana su Rose è rigore, vorrei sapere cosa ha pensato l’arbitro».