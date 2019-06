Caputo Sassuolo, accordo totale: le ultime sull’affare

Ciccio Caputo sarà presto un nuovo giocatore del Sassuolo: l’attaccante ha trovato l’accordo completo con il club emiliano

Il futuro di Ciccio Caputo sarà ancora in Serie A. L’attaccante ha scelto di accasarsi al Sassuolo dopo la retrocessione del suo club, l’Empoli, in Serie B. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con il club neroverde e presto sarà a disposizione di De Zerbi.

Come spiega il giornalista Alfredo Pedullà, le parti stanno decidendo le contropartite: in Toscana andrà il centrocampista Bandinelli, che Bucchi ha già allenato al Benevento. C’è un tentativo del club di Corsi anche per Frattesi.