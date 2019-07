Ceballos avvisa il Milan: «Voglio vincere con il Real Madrid»

Ceballos spegne le voci di mercato che lo vorrebbero vicinissimo al Milan. Lo spagnolo ha parlato chiaro sul futuro

Negli ultimi giorni Ceballos sembrava molto vicino al Milan, ma le dichiarazioni rilasciate a El Chiringuito mettono tutto in discussione. Le parole del giocatore spagnolo.

«Quando hai giocatori come Kroos o Modric davanti a te è molto difficile trovare spazio. Non voglio passare più tempo in panchina perché penso che sia arrivato il mio momento, ho quattro anni di contratto al Real Madrid e non mi aspetto di andarmene. Il mio obiettivo è riuscire a vincere qui a breve termine» ha dichiarato lo spagnolo.