Cessione Fiorentina, Panerai già rimpiange i Della Valle

Rocco Commisso è vicinissimo all’acquisizione della Fiorentina. La conferma indiretta arriva dalle parole di Paolo Panerai, membro del CdA

La Fiorentina è a un passo dallo storico passaggio di mano, dai Della Valle a Rocco Commisso. Il Consigliere Paolo Panerai si schiera con i Della Valle. «Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c’è bisogno che lo riconfermi. I fiorentini non possono aspettarsi molto di meglio di quello che si è visto fino adesso, piuttosto di peggio. I Della Valle sono una famiglia senza mire commerciali che ha investito trecento milioni di euro in una società fallita.

Soltanto un idealista come Diego, uno che ha fatto il restauro del Colosseo, può avere pensato che Firenze avesse bisogno del trattamento che ha ricevuto. La famiglia Della Valle ha dato tanto ricevendo solo insulti».