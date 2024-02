Oggi riparte la Champions League: tutti i numeri da sapere

Tutti i numeri e le statistiche in vista del ritorno della Champions League in programma da questa sera. I dettagli

Con Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid stasera riparte la Champions League con l’andata dei primi due ottavi di finale. Ecco un po’ di numeri da sapere per gustarsi al meglio la massima competizione europea, che entra nella sua fase più avvincente.

GUARDIOLA – Favorito per il successo finale, soprattutto se Haaland è nuovamente quello della riapparizione in Premier League con la doppietta all’Everton. Per Pep la percentuale di passaggi nelle gare a eliminazione diretta è del 74,4%.

ANCELOTTI – Nessuno come lui in Champions League, da allenatore ne ha vinte 4. Incredibilmente, il suo numero nei confronti dagli ottavi in poi è assolutamente identico a quello del principale rivale: 74,4% di affermazioni. Stasera non avrà Bellingham a disposizione, ma Carlo non si spaventa e cita la statistica apposita: «Senza Jude abbiamo vinto 4 partite su 4». Stasera si troverà di fronte una formazione in evidente difficoltà. Alla giornata numero 15 in Bundesliga era a -7 dalla capolista Bayer Leverkusen. Adesso accusa un distacco che definire abissale è una carezza: -18.

PROBABILITA‘ – Come ogni numero ipotetico, siamo nel campo dell’incertezza. Ma è interessante comunque avvicinarsi all’intero programma degli 8 incontri con il gioco delle percentuali del passaggio del turno stilato oggi da La Gazzetta dello Sport. Non si deve essere d’accordo per forza per utilizzarlo come strumento d’indagine relativo alle forze in campo.

1) Copenaghen-Manchester City 15-85%

2) Lipsia-Real Madrid 25-75%

3) Lazio-Bayern Monaco 25-75%

4) Psg-Real Sociedad 65-35%

5) Inter-Atletico Madrid 55-45%

6) Psv-Borussia Dortmund 40-60%

7) Napoli-Barcellona 40-60%

8) Porto-Arsenal 35-65%

CAPOCANNONIERE – Sono finiti i tempi di Messi e Cristiano Ronaldo, che spesso mettevano in fila indiana i concorrenti al titolo di re dei goleador e ipotecavano il successo allungando già nella fase a gironi. L’affollamento in vetta è da traffico urbano nell’ora di punta. A quota 5 reti ci sono Hojlund, Morata, Haaland e Griezmann; seguono a 4 Evanilson, Kane, Bellingham, Gabriel Jesus, Alvarez, Openda, Galeno, Sikan. E chissà che non spunti qualcun altro a dire la sua, il tempo per scalare le posizioni c’è. Da notare: non ci sono esponenti di club italiani nel gruppo di testa.