Lopetegui avvisa il Real: «Roma più forte dello scorso anno»

Real Madrid-Roma, blancos attesi dall’esame giallorosso in Champions League: le parole in conferenza stampa di Julen Lopetegui

Dopo tre vittorie consecutive, il Real Madrid proverà a lanciare un nuovo assalto alla Champions League. I blancos sono attesi domani dalla sfida con la Roma, ecco le parole in conferenza stampa del tecnico Julen Lopetegui: «Sento un forte senso di responsabilità, vogliamo giocare una grande partita: abbiamo molta ambizione. Prima volta in Champions senza Cristiano Ronaldo? Ci concentriamo solo sui calciatori che abbiamo: è una rosa competitiva per tutte le competizioni, Champions inclusa». Il tecnico poi parla del ballottaggio Navas-Courtois tra i pali: «Non ho ancora preso decisioni: entrambi sono di altissimo livello, qualsiasi sia la scelta sarà quella giusta».

L’ex ct della Spagna ha poi parlato della Roma di Di Francesco: «Lo scorso anno la Roma ha eliminato Atletico Madrid e Roma, la rosa è più completa e l’allenatore è lo stesso. Mi aspetto un avversario ancora più forte dello scorso anno». E il tecnico non sente la pressione dei successi di Zidane: «Assolutamente no: chapeau a Zinedine che ha vinto tre Champions League, ma noi facciamo ciò che dobbiamo fare, io sono molto ambizioso e ho entusiasmo, abbiamo fiducia nei nostri mezzi». Infine, una battuta sulle condizioni di Luka Modric: «Sta bene, sta sempre meglio: ha vissuto un’estate intensa ed ha bisogno di riposo, ma sta andando benissimo».