David Luiz difende Sarri: «Ha fatto un lavoro incredibile»

Chelsea ko contro l’Arsenal, Maurizio Sarri sul banco degli imputati: il tecnico italiano è stato difeso da David Luiz, ecco le sue parole

Maurizio Sarri al centro delle polemiche per gli ultimi risultati raccolti dal suo Chelsea. Sabato i Blues sono stati sconfitti 2-0 dall’Arsenal di Unai Emery, con i londinesi fermi al quarto posto a quota 47 punti, distanti quattro lunghezze dal Tottenham e lontani 13 punti dalla vetta detenuta dal Liverpool. Ma David Luiz difende l’ex mister del Napoli…

Ecco le parole dell’ex Psg: «Ciò che ha fatto Sarri fino a questo momento è incredibile ed eccezionale: di norma una squadra ci mette un anno per apprendere una precisa filosofia di gioco, se non due come Manchester City e Liverpool, che ora giocano a memoria». Prosegue il difensore: «Per questo motivo dico che Sarri ha fatto qualcosa di incredibile, dobbiamo migliorarci nei dettagli».