Chelsea, fermato Drinkwater per guida in stato d’ebbrezza: la notizia, che sembra una battuta, ha scatenato le reazioni sui social – FOTO

Il centrocampista del Chelsea, Danny Drinkwater, è stato fermato nella notte dalla polizia inglese per guida in stato d’ebrezza. L’ex Leicester non rientra nei piani di Maurizio Sarri, essendo sceso soltanto una volta in campo.

Nonostante questo, Drinkwater, ha rifiutato qualsiasi destinazione. Il centrocampista si è allora dedicato ad altri passatempi, che però non giovano alla sua carriera e alla sua fama. Di seguito, una serie di tweet e foto esilaranti sulla vicenda.

bevi drinkwater responsabilmente — Resenzatrono (@Resenzatrono) April 9, 2019