Chelsea, Jorginho: la grande intelligenza tattica del centrocampista

Anche se molto discusso, Jorginho è uno dei giocatori più importanti del Chelsea. In finale di Europa League ha inciso molto

A inizio partita, Jorginho è stato marcato con intensità da Ozil. Infatti, l’ex Napoli non riusciva a entrare nel vivo del gioco. Col passare dei minuti, la tenuta difensiva dei gunners è però venuta meno. L’italo-brasiliano è così salito in cattedra (53 passaggi per lui).

Per sottrarsi alla marcatura di Ozil, Jorginho si è mosso molto dimostrando grande intelligenza tattica. L’esempio c’è nell’occasione di Giroud. Si stacca spingendosi in avanti, nessuno dell’Arsenal legge la sua posizione. Riceve palla tra le linee in solitudine e consente a Giroud di tirare.