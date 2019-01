Chiellini carica la Juve: «Siamo favoriti ma dobbiamo dimostrarlo»

Supercoppa Italiana, tutto pronto per Juventus-Milan: ecco le parole del capitano bianconero Giorgio Chiellini nel pre-gara

Juventus-Milan, fischio d’inizio alle 18.30 a Gedda per la Supercoppa Italiana. Intervistato da Rai Sport, il bianconero Giorgio Chiellini ha commentato così la prima finale senza Gigi Buffon: «Non fa nessun effetto, ne ho giocate tante e spero di giocarne tante altre ancora».

Continua il capitano bianconero, come riporta Juventus News 24: «Siamo i favoriti? Sì, ma dobbiamo dimostrarlo in campo, a parole non basta. Abbiamo preparato bene la partita, ma dobbiamo stare attenti ai dettagli perché in una finale un errore può cambiare le sorti del trofeo. Dobbiamo restare concentrati in ogni fase della partita»