Figlio d’arte a chi? Chiesa, la furia viola che fa sperare la Fiorentina. E l’Italia

Federico Chiesa continua a stupire. Il classe ’97 si è preso la scena anche a San Siro: consacrazione definitiva?

San Siro, la Scala del calcio, dà ufficialmente il benvenuto nel grande calcio a Federico Chiesa! Il talento classe 1997 si è preso la Fiorentina sulle spalle nel secondo tempo, trovando il gol dell’1-1 contro l’Inter, con un bel tiro da fuori, deviato da Milan Skriniar, ma soprattutto con una prestazione da incorniciare. Non che avessimo bisogno di grandi conferme, il talento di Federico Chiesa era già sulla bocca di tutti ma i grandi giocatori si vedono nelle grandi sfide e nei grandi teatri e il figlio d’arte non è sparito ma ha fatto risplendere la sua forza nella splendida cornice di San Siro.

«Cosa dico quando vedo giocare Chiesa? Alla Fiorentina dico ‘beati loro’, è un giocatore forte, nessuno si nasconde e non possiamo non vedere le qualità anche morali di questo ragazzo. Giocatore in gamba, dotato di buona educazione e di buona famiglia. Oltre alla Fiorentina che se lo gode è una cosa bella anche per chi tifa la Nazionale» aveva detto Piero Ausilio prima della gara. Il giocatore della Fiorentina si è messo in mostra con una prova di grandissima qualità: grande tecnica, grande forza fisica, grande cattiveria agonistica, grande fame, grande generosità. La Fiorentina ha in mano un grande talento. Roberto Mancini e l’Italia possono sperare: Chiesa è il talento su cui ricostruire la Nazionale!