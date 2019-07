Chiesa, la Juve non molla la presa: si proverà il tutto per tutto

La Juve non ha intenzione di mollare la presa per Federico Chiesa. Il club bianconero proverà il tutto per tutto per il viola

Non ha intenzione di mollare la pista per Federico Chiesa la Juve. Come spiega Tuttosport, il viola è il primo obiettivo per l’attacco: in casa bianconera c’è infatti moltissima fiducia per l’esterno, che piace tantissimo a Paratici e non solo.

Non sarà una trattativa semplice, perché Commisso ha spiegato più volte di non voler vendere il classe ’97, ma la Juve ci proverà fino all’ultimo giorno, fiduciosa nella buona riuscita del colpo.