Chievo-Inter highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Nel posticipo delle 18 della 17ª giornata di Serie A, l’Inter vola a Verona per sfidare il Chievo in un testa coda in classifica. I nerazzurri sono, difatti, in terza posizione a meno sei dal Napoli secondo, mentre i Clivensi occupano l’ultimo gradino della classifica con un ritardo rispetto alla zona salvezza di ben 9 punti. L’obiettivo della formazione di Spalletti è quello di guadagnare punti per ridurre il distacco con il Napoli e incrementare quello con il Milan e le altre inseguitrici. Quello dei veneti è far punti per cercare di evitare una retrocessione che sembra avvicinarsi sempre di più.

Per la gara è stato incaricato l’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Posado e Galetto. Il quarto uomo ufficiale è Piscopo, mentre gli addetti al VAR sono Marinelli e Del Giovane. Ecco gli highlights di Chievo-Inter:

CHIEVO-INTER 0-1: Si risveglia anche Perisic! Bella azione corale dell’Inter che porta al cross rasoterra di Danilo D’Ambrosio che pesca tutto solo in mezzo all’area Perisic, da due passi non può sbagliare.