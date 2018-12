Chievo-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chievo-Inter, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si avvicina il calcio d’inizio allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per un sabato speciale di Serie A a cavallo delle feste natalizie. Alle ore 18 scenderanno in campo Chievo-Inter, penultima partita del turno odierno che si concluderà questa sera alle ore 20.30 con la sfida tra Juventus-Roma all’Allianz Stadium. Si sfidano due formazioni dal diverso momento stagionale, da un lato il fanalino di coda clivense allenato da Mimmo Di Carlo e dall’altra la formazione di Luciano Spalletti che cerca punti importanti per consolidare la conquista del terzo posto in classifica. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Chievo-Inter.

Chievo-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 18

Chievo-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Chievo-Inter: probabili formazioni e pre-partita

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Léris, Hetemaj, Rigoni, Giaccherini, Jaroszynski; Pellissier, Meggiorini. A disposizione: Semper, Tanasijevic, Cesar, Depaoli, Tomovic, Kiyine, Burruchaga, Obi, Birsa, Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Nainggolan, Borja Valero, Lautaro Martinez, Keita, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

Chievo-Inter Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.