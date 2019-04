Chievo-Parma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Chievo-Parma streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Chievo-Parma streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Domenica 28 aprile alle ore 15, allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, i gialloblù di Domenico Di Carlo ricevono la squadra allenata da Roberto D’Aversa. Clivensi ultimi in classifica con 14 punti, già retrocessi e reduci dalla vittoria in casa della Lazio; emiliani (36) in quindicesima posizione e provenienti dal pareggio interno col Milan. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono al ‘Tardini’ per 1-1. Adesso è di nuovo Chievo contro Parma: scaligeri per l’orgoglio, crociati per trovare gli ultimi punti salvezza.

Chievo-Parma sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti della gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Chievo-Parma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 28 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Marcantonio Bentegodi (Verona)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata)

Chievo-Parma, probabili formazioni

CHIEVO – Di Carlo conta su tutti i suoi uomini eccezion fatta per i lungodegenti Schelotto e Seculin. Chievo probabilmente in campo con Semper tra i pali, Depaoli, Bani, Andreolli e Barba in linea di difesa; a centrocampo Dioussé è favorito su Rigoni per completare il reparto con Leris e Hetemaj. Vignato pronto sulla trequarti a supportare Stepinski e Meggiorini (in vantaggio su Kiyine).

PARMA – D’Aversa conta quattro indisponibili: Inglese, Biabiany, Gagliolo e il lungodegente Grassi. Parma previsto in campo col 5-3-2: Sepe in porta, Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni e Dimarco in lina di difesa; a centrocampo sono pronti Kucka, Scozzarella (o Stulac) e Barillà. In attacco, Ceravolo è favorito dal 1′ su Schiappacasse per fare coppia con Gervinho.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Vignato; Meggiorini, Stepinski.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Gervinho.

