Ciano sempre più vicino al Parma: le ultime sull’affare

Camillo Ciano è ad un passo dal vestire la maglia del Parma. Il giocatore del Frosinone dovrebbe trasferirsi a breve nel club emiliano

Dopo la retrocessione in Serie B del Frosinone, molti giocatori che si sono messi in mostra sono pronti a tornare nella massima categoria. Tra questi c’è Camillo Ciano, che in stagione ha fatto bene. Su di lui c’è il Parma e l’affare potrebbe chiudersi positivamente a breve.

Come spiega Sportmediaset, l’attaccante è vicinissimo a vestire la maglia dei ducali. Sulle tracce del giocatore c’era anche l’Udinese, che però è stato battuto dalla concorrenza dei crociati.