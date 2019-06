Cillessen: «Contro il Portogallo possiamo vincere, siamo fiduciosi»

Cillessen ha parlato della finale di Nations League che la sua Olanda disputerà domani contro il Portogallo: le sue parole

Domani l’Olanda sfiderà il Portogallo nella finale di Nations League. Ai microfoni del Mundo Deportivo, il portiere Cillessen ha parlato della sfida.

«Siamo venuti qui per vincere contro il Portogallo e possiamo farlo. È una buona squadra, non ha solo Cristiano Ronaldo ma tanti giocatori importanti. Dobbiamo avere fiducia perché l’anno scorso abbiamo giocato contro di loro e non è andata male. Siamo fiduciosi» ha dichiarato il portiere.