Serata decisiva per la squadra di Carlo Ancelotti nella massima competizione europea: come si qualifica il Napoli in Champions League, tutte le combinazioni

Come si qualifica il Napoli in Champions League: tutte le combinazioni per il prosieguo agli ottavi di finale della competizione della squadra di Carlo Ancelotti. Liverpool-Napoli, in programma questa sera alle ore 21 ad Anfield, è l’ultimo atto della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Nel Gruppo C della competizione, il Napoli è primo con 9 punti davanti a PSG (8), Liverpool (6) e Stella Rossa (4 e già eliminata) e, in virtù della classifica avulsa, per la squadra azzurra peserà anche il risultato di Stella Rossa-PSG. Andiamo a vedere i risultati con cui la formazione di Carlo Ancelotti può ottenere il passaggio agli ottavi di finale:

Vittoria o pareggio in casa del Liverpool

Classifica attuale Girone C: Napoli 9 punti, Psg 8, Liverpool 6, Stella Rossa 4.