Un giovane follower commenta con: «Godo» il disastroso incendio a Notre Dame, reazione molto dura di Marchisio su Instagram

I vigili del fuoco di Parigi, grazie a un duro lavoro di diverse ore, sono riusciti a domare il terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame. L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha voluto esprimere la sua gioia per il salvataggio della struttura portante della basilica e dei suoi tesori sul suo profilo Instagram, ma ha dovuto fare i conti con un follower che ha commentato con un «godo» del tutto fuori luogo il disastro avvenuto martedì sera nella capitale francese.

Durissima è stata allora la reazione del giocatore, attualmente in forza ai russi dello Zenit San Pietroburgo. «Leggendo la data di nascita sul tuo profilo Instagram, – ha replicato Marchisio – confido nella scuola che possa aggiustare la tua bella testolina prima che sia troppo tardi… Per te sicuramente, mica per noi!». Una bella lezione al ragazzo, che probabilmente la prossima volta ci penserà due volte prima di fare commenti del genere.