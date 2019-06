Rocco Commisso è tornato a parlare di Fiorentina e di mercato, soprattutto di Federico Chiesa: le parole del patron viola

Non ha dubbi Rocco Commisso: Federico Chiesa non si vende. Il patron viola, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sua Fiorentina e sul mercato.

CHIESA IN NAZIONALE – «Ha fatto cose straordinarie. Il primo gol è stato fantastico, e poi ha fatto il secondo. È il nostro orgoglio. Anche in Nazionale maggiore quando è entrato nella ripresa l’Italia ha ribaltato il risultato».

FUTURO – «Ho detto il giorno della presentazione che Chiesa rappresenta la Fiorentina in Nazionale, per me è il massimo. Non lo vedo. Neanche per 100 milioni. Non abbiamo bisogno di soldi. Mi hanno detto che nel contratto non ci sono clausole che lo liberano. Voglio tenere Chiesa almeno un altro anno, e quando dico “almeno” intendo anche di più. Quando faccio una promessa la mantengo. Ha passione, forza e le caratteristiche che voglio vedere nella mia Fiorentina».

MERCATO – «Lasciamo lavorare i nostri uomini a Firenze. Un passo alla volta. Preferisco promettere meno e dare di più».