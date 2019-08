Community Shield, un gradevole antipasto di Premier League

Community Schield, Guardiola vince il primissimo round contro Klopp. Il trofeo estivo un piacevolissimo antipasto di Premier League

Dopo la Supercoppa di Germania, anche in Inghilterra si è ufficialmente giocato e assegnato il primo trofeo. Il Community Shield 2019 è andato al Manchester City, che ha avuto bisogno dei calcio di rigore per superare il Liverpool campione d’Europa. Guardiola deve ringraziare non poco il suo difensore Kyle Walker, la cui rovesciata sulla linea di porta ha negato il gol a Salah.

La solita partita di grande intensità, tipica del calcio inglese, ha dato un piacevolissimo antipasto della Premier League che tra pochissimi giorni avrà (finalmente) il suo via. Passata la sbornia europea, adesso Klopp punterà il tutto per tutto per spodestare Guardiola e regalare il titolo ai Reds. Missione difficile ma non impossibile, ma il primo round è dello spagnolo.