Conferenza Giampaolo-Milan: «Curioso di Theo Hernandez. E su Praet…»

Il neo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato di Theo Hernandez e del possibile arrivo di Praet dalla Samp

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Marco Giampaolo, neo allenatore del Milan, ha commentato il possibile interessamento per Praet della Samp.

Ecco le sue parole: «Approfitto per ringraziare presidente Ferrero. Mi ha liberato di un contratto e mi ha dato la possibilità di venire qui. Praet? Lo stimo, ma nel Milan, in quel ruolo, siamo coperti. Andre Silva e Cutrone? A pelle sono due calciatori diversi per caratteristiche. Sono giocatori di qualità. Devo capire chi è meno funzionale. Theo Hernandez? Sono curiosi di scoprirlo. Può diventare uno dei più forti in quel ruolo, alla Laxalt».