Conferenza stampa Ancelotti: «Ecco che Napoli sarà»

Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa dal ritiro del Napoli: le parole dell’allenatore azzurro sugli obiettivi stagionali

Dal ritiro di Dimaro, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Le parole dell’allenatore azzurro.

NAPOLI – «Siamo stati una delle poche società che non ha cambiato allenatore quindi ci saranno sicuramente meno novità. Che Napoli sarà? In linea con quello che è stato l’anno scorso, ma vogliamo fare meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Abbiamo avuto delle sensazioni positive soprattutto sul finale di stagione e vogliamo ripartire da lì. Sarà un Napoli migliore. Come gioco non ci saranno grosse novità».

SCUDETTO – «Dobbiamo partire per cercare di vincere. Siamo stati competitivi l’anno scorso e dobbiamo alzare l’asticella per riuscire a vincere qualcosa».