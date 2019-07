Conferenza stampa de Ligt: «Un onore essere alla Juve» – VIDEO

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Matthijs De Ligt parla in conferenza stampa. Le parole del difensore olandese nel giorno della sua presentazione alla Juve

Oggi, in casa bianconera, è il giorno della presentazione di De Ligt. Il difensore, alle ore 10:00, interviene in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi della Juve, che tanto hanno auspicato il suo arrivo a Torino.

MENTALITA’ – «Dall’esperienza che ho avuto con l’Ajax, con il quale ho giocato tanti minuti con la prima squadra, ho tanta esperienza, ma voglio imparare tanto dagli altri calciatori. Spero di poter imparare da loro il più possibile».

JUVE – «È un grande passo, il primo che faccio fuori dal mio Paese. Mi devo abituare ma è stato un grande onore vedere i tifosi che mi hanno dato il benvenuto, spero di poter restituire l’entusiasmo».