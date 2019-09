Conferenza stampa Giampaolo: «Bisogna ripartire immediatamente»

Conferenza stampa Giampaolo, le parole dell’allenatore del Milan dopo il match dello Stadio Olimpico perso contro il Torino

(Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – Marco Giampaolo, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa subito la partita disputata contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni:

Come si riparte domattina dopo la delusione?

Bisogna ripartire per forza. La squadra ha fatto la miglior partita della stagione e torna a casa con una sconfitta. Abbiamo dimostrato di credere nelle cose che facciamo, nell’attaccamento a un’idea. Peccato perché la vittoria serviva per l’autostima e per continuare a battere una strada, mi dispiace sopratutto per i ragazzi. La reazione dopo il derby c’è stata, hanno reagito da giocatori veri.

Con l’ingresso di Bonaventura si è abbassato il Milan?

Il Milan ha avuto il torto di non chiudere la partita, dovevamo essere più cinici, la gara era in pieno controllo. Leao non ne aveva più, è uno scattista. Poi ha bisogno di tempi di recupero per mettersi a posto, l’avevo visto stanco. Bonaventura ci garantiva la stessa qualità e ha messo una palla importante alla fine. In tre minuti abbiamo subito il secondo gol e la squadra si è innervosita. Potevamo rimettere le cose a posto ma non siamo stati precisi.

I segnali di Piatek?

Stasera abbiamo tirato di più in porta, l’abbiamo messo nella condizione di poter far gol. Penso che conti anche l’atteggiamento e l’altruismo, la capacità di essere collaborativi e stasera non ho visto giocatori non collaborativi. Poi si può anche sbagliare come successo.

Maldini ti ha paragonato a Sacchi, vi siete visti?

È una bestemmia, loro sono tutti i giorni a Milanello e hanno l’intelligenza di capire come si lavora e cosa si sta facendo. Chiaramente sono sotto la lente d’ingrandimento, sono l’allenatore. Faccio questo mestiere con fedeltà, cerco di migliorare il Milan. Poi so di essere legato ai risultati, però la squadra la sento. Se così non fosse stasera avremmo fatto una partita dimessa, senza avvertire la responsabilità.

Suso non ha pensato di sostituirlo?

Lui è un giocatore che accende la luce, ha intuizione e colpi. Apre spazi e visioni, fino a quando capisco che può accendersi lo tengo in campo.

Cosa può essere successo in quei 3-4 minuti che hanno girato la partita?

Non lo so. È stato bravo il Torino a variare e vincere.