Conferenza stampa Inzaghi: «Deve esserci rabbia nello spogliatoio»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico biancoceleste in vista della sfida contro il Cluj di domani sera

Domani la Lazio affronterà il Cluj nella prima giornata di Europa League. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

MATCH – «Bisogna mantenere sempre un certo equilibrio. Con i ragazzi abbiamo analizzato quello che non è andato domenica e abbiamo capito, io per primo, che dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, fermo restando che abbiamo sbagliato 25 minuti su 270. Abbiamo buttato via 3 punti che per noi erano importantissimi. Prima di Ferrara vedevo la Lazio che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia, ma voi spesso ricordate solo l’8° posto in campionato. Dobbiamo fare in modo che non accada più»

FORMAZIONE – «Per quanto riguarda la formazione ho alcuni dubbi, che domani mattina scioglierò. Sono rimasti a casa Immobile, Luis Alberto e Radu, oltre a Marusic squalificato. In porta giocherà Strakosha, anche se Proto e Guerrieri si stanno allenando bene»

UMORE SPOGLIATOIO – «Spero ci sia rabbia. I ragazzi hanno fatto ottimi allenamenti, sia ieri che oggi. Dobbiamo mantenere lucidità e lavorare bene in questo momento, leccandoci le ferite per quello che è successo domenica. La classifica per quello visto in campo doveva essere diversa, ma per far sì che non accadano più queste cose dobbiamo lavorare più intensamente»