Conferenza stampa Mihajlovic: «Possiamo battere chiunque. Vogliamo valorizzare i giovani»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della partita contro il Milan ha parlato in conferenza stampa.

VINCERE – «Voglio vedere il giusto atteggiamento, andando ovunque cercando di fare il nostro gioco: se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque. Se ci manca coraggio e il giusto atteggiamento possiamo invece perdere contro chiunque. Domani voglio una storia diversa rispetto all’ultima partita».

OBIETTIVI – «Visto che non abbiamo possibilità di spendere e investire tanti soldi, parlando con la società abbiamo deciso di fare una squadra giovane per far crescere i giocatori. Sarà difficile andare in Europa però almeno abbiamo la motivazione di far crescere la squadra e valorizzare i giovani, in modo da distinguerci dagli altri. Avere una squadra giovane è una cosa stimolante per me come allenatore. In squadra abbiamo tanti ragazzini e qualche veterano, un giusto mix».

MILAN – «Loro hanno già fatto diverse partite vere perciò avranno un piccolo vantaggio, ma per noi non significa niente, ogni partita è a sé. Sappiamo cos’è successo l’anno scorso e non dobbiamo ripeterci. Sul mercato si sono mossi come tante altre squadre».