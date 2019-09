Conferenza stampa Olsen: «Felicissimo di essere qua, voglio ripagare la fiducia di Giulini»

Conferenza stampa Olsen: le parole del nuovo portiere del Cagliari che si presenta di fronte a giornalisti e tifosi

Si presenta in conferenza stampa anche l’ultimo acquisto del Cagliari. Stiamo parlando di Robin Olsen che ha parlato di fronte ai giornalisti presenti. Ecco le sue parole.

CAGLIARI – «In questi primi giorni sto molto apprezzando Cagliari. Sono felice di essere qui. Sono stato subito contento dell’interesse che mi hanno manifestato, conoscevo il club e il suo blasone. È una bella opportunità per me e farò il massimo. Questo club ha una grande tradizione di portieri, io mi allenerò al massimo per entrare a farne parte. Venire in Italia dal campionato danese è stato un bel salto ma sono arrivato pronto».

SIMEONE – «Con Simeone abbiamo scherzato a lungo su un contatto dell’anno scorso in campo. Ora stiamo dalla stessa parte e daremo tutto per questa maglia».

CRAGNO – «Non so esattamente quando rientrerà Cragno, è un ottimo portiere e sono convinto che tornerà più forte di prima. Quel giorno sarò contento di giocarmi il posto con lui, la concorrenza fa bene in allenamento e in partita».

GENOA – «Col Genoa sarà una gara dura, dobbiamo ripetere una prestazione come quella di Parma perché vogliamo fare tre punti in casa nostra».