Conferenza stampa Sarri: il tecnico svela le condizioni di Ramsey – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Lokomotiv Mosca, delle condizioni di Aaron Ramsey. Le parole del tecnico bianconero.

«Aaron non penso. Non ha nessun problema dal punto di vista muscolare, perché gli esami che ha fatto non hanno evidenziato lesioni. Però sotto sforzo ha questa sensazione di affaticamento all’adduttore e questo può essere un rischio in questo momento. Sta lavorando su questo muscolo per non avere questa sensazione di affaticamento quando va sotto stress di prestazione»