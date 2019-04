Da Dzeko a Manolas a Zaniolo: i big della Roma vogliono restare in giallorosso con l’arrivo di Antonio Conte

Effetto Antonio Conte a Roma. La sponda giallorossa della città capitolina spera nell’arrivo del tecnico salentino. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico ex Juventus e Chelsea, è vicino ad un accordo con il club romanista. Conte arriverebbe a Roma insieme al direttore sportivo Gianluca Petrachi, da 10 anni al Torino. Si è parlato di un accordo tra il ds e il club del presidente Pallotta, un’intesa che farebbe da ponte all’arrivo dell’ex tecnico bianconero, che ha un grande rapporto con Petrachi (i due sono conterranei e si conoscono da tantissimi anni).

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Roma, darebbe nuova spinta al mercato giallorosso. I big romanisti infatti hanno preso tempo per capire l’evoluzione della situazione. Da Dzeko a Manolas, passando per Zaniolo, tutti vogliono essere allenati dall’ex commissario tecnico della Nazionale azzurra. Dzeko proprio su esplicita richiesta del tecnico, visto che il club è entrato nell’ottica di idee di darlo via a giugno (la Roma spera di farci 15-20 milioni di euro) e ad esserne felice sarebbe anche Kolarov, suo grande amico; Manolas per sua scelta, perché a Roma sta bene. La società romanista spera in una risposta nelle prossime due settimane.