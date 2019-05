Convocati Juventus: Ronaldo a casa, ci sono Szczesny e una sorpresa

Convocati Juventus: Ronaldo a casa, c’è anche Szczesny. La lista di Massimiliano Allegri per la sfida di Marassi

Massimiliano Allegri ha diramato le convocazioni in vista della sfida della sfida in programma domani sera contro la Sampdoria. Non convocato Cristiano Ronaldo tenuto a riposo in vista degli impegni col suo Portogallo, c’è Szczesny nonostante l’operazione al ginoccio al quale dovrà sottoporsi nelle prossime settimane. Prima chiamata stagionale per Manolo Portanova della Primavera.

La lista