Convocati Roma-Inter: Di Francesco recupera Perotti e Pastore

Convocati Roma-Inter, sorride a metà Eusebio Di Francesco: out Pellegrini, il tecnico recupera Pastore e Perotti

Convocati Roma-Inter, problemi di formazione per Eusebio Di Francesco. Numerose assenze per il tecnico giallorosso, che però recupera due pedine importanti del suo scacchiere: parliamo di Javier Pastore e Diego Perotti. Oltre ai volti noti, mancherà anche Lorenzo Pellegrini. Chiamati per il big match contro i nerazzurri anche i giovani Riccardi e Celar.

Ecco l’elenco completo dei convocati per il confronto con la banda di Luciano Spalletti: Olsen, Fuzato, Mirante, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas, Cristante, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Riccardi, Perotti, Schick, Cengiz Under, Kluivert, Celar.