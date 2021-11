Convocati Verona per la sfida al Napoli: un’assenza pesante per Tudor

Convocati Verona per la sfida al Napoli: un’assenza pesante per Igor Tudor in vista del match del Maradona

Igor Tudor ha diramato l’elenco dei giocatori del Verona convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Napoli al Maradona. Out Lazovic, per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro

Portieri: Pandur, Berardi, Montipò.

Difensori: Cetin, Casale, Ceccherini, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Sutalo.

Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Barak, Bessa, Ragusa, Tameze, Hongla.

Attaccanti: Kalinic, Caprari, Lasagna, Cancellieri, Simeone.

