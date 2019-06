Uruguay-Ecuador streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per il Gruppo C della Copa America 2019

L’Uruguay di Oscar Washington Tabarez fa il suo esordio nella Copa America 2019 affrontando l’Ecuador di Hernan Dario Gomez nella 1ª giornata del Gruppo C. La partita si disputerà lunedì 17 giugno 2019 a mezzanotte orario italiano nel palcoscenico dello Stadio Mineirão di Belo Horizonte. Nella Celeste, oltre a grandi campioni come Edinson Cavani e Luis Suarez, giocano anche alcuni giocatori della Serie A italiana: Martin Caceres della Lazio (negli ultimi mesi in prestito alla Juventus), Diego Laxalt del Milan, Matias Vecino dell’Inter e Rodrigo Bentancur della Juventus, oltre al veterano Diego Godin, che indosserà nella prossima stagione la maglia dell’Inter. Nessun ‘italiano’ invece nelle fila della Tricolor.

La partita Uruguay-Ecuador sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, come tutte le altre gare del torneo, i cui diritti sono stati acquisiti in maniera esclusiva dalla piattaforma. DAZN, una volta sottoscritto un abbonamento, sarà disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN).

La partita sarà anche visibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv per gli abbonati e coloro che hanno pagato un ticket aggiuntivo, attraverso decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Uruguay-Ecuador

Competizione: Copa America 2019

Quando: lunedì 17 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 00:00

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Mineirão (Belo Horizonte)



Le probabili formazioni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt; Nandez, Vecino, Bentancur, Lodeiro; Cavani, L. Suarez. Ct. Tabarez

ECUADOR (4-3-3): Banguera; Quintero, Achilier, Caicedo, Arboleda; Gruezo, Mendez, Intriago; A. Valencia, E. Valencia, Ibarra. Ct. H.D. Gomez